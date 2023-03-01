Язык публикаций Кремля будут менять после обновления российских словарей – Песков

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Вопрос об изменении официального языка Кремля в соответствии с законом о госязыке будет предметно рассматриваться после подготовки новых пособий и словарей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сначала надо будет ознакомиться с теми пособиями, словарями и так далее, которые в соответствии с законами должны быть подготовлены", – сказал он.

По словам представителя Кремля, лингвистические изменения будут зависеть от того, какие нормы будут установлены новыми справочниками. Песков пояснил, что они будут тщательно изучены.

"Потом уже будем решать", – добавил он.

Ранее Владимир Путин подписал закон о нормах литературного русского языка и использовании иностранных заимствований. Поправки в законодательство подразумевают, что при использовании русского языка как государственного необходимо соблюдать нормы современного русского литературного языка.

Исключение будут составлять иностранные слова, которые не имеют общеупотребительных аналогов в русском языке. Перечень таких слов также будет содержаться в словарях и справочниках.



Путин подписал закон о соблюдении норм русского языка и иностранных словах

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