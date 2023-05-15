13:34Общество
Минпросвещения РФ разрабатывает новый словарь по русскому языку
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов на Всероссийском форуме учителей русского языка и литературы сообщил о разработке ведомством нового словаря в рамках закона о государственном языке, принятого в феврале 2023 года.
"Мы сегодня готовим новый словарь, там у нас реализация закона по русскому языку, который был принят о защите русского языка. В рамках этого закона мы должны принять доработанные словари, тоже эту работу мы завершаем", – цитирует его ТАСС.
, выступая на Всероссийском форуме учителей русского языка и литературы.
Ранее Кравцов заявил, что в следующем году ведомство разработает и выпустит новый учебник по обществознанию. По словам министра, действующее пособие является псевдолиберальным.
Новый учебник, подчеркнул глава Минпросвещения, сделает акцент на непреходящие ценности общества.
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