Минпросвещения РФ разрабатывает новый словарь по русскому языку

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов на Всероссийском форуме учителей русского языка и литературы сообщил о разработке ведомством нового словаря в рамках закона о государственном языке, принятого в феврале 2023 года.

"Мы сегодня готовим новый словарь, там у нас реализация закона по русскому языку, который был принят о защите русского языка. В рамках этого закона мы должны принять доработанные словари, тоже эту работу мы завершаем", – цитирует его ТАСС.

, выступая на Всероссийском форуме учителей русского языка и литературы.

Ранее Кравцов заявил, что в следующем году ведомство разработает и выпустит новый учебник по обществознанию. По словам министра, действующее пособие является псевдолиберальным.

Новый учебник, подчеркнул глава Минпросвещения, сделает акцент на непреходящие ценности общества.

В Минпросвещения заявили о готовности учебника по истории с разделом о СВО