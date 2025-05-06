Медицинский центр появится на западе Москвы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Москва предоставит инвестору земельный участок на западе столицы для строительства медицинского центра в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП). Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Реабилитационный комплекс, который будет оказывать широкий спектр медицинской помощи и услуг, появится на Рублевском шоссе, в столичном районе Кунцево. Его площадь составит 27 600 квадратных метров.

"Для его возведения город предоставит компании 5,1 гектара земли в аренду на 3 года. В течение этого срока необходимо завершить возведение объекта", – отметил Ефимов.

Земельный участок находится неподалеку от МКАД, вдали от жилой и общественной застройки.

Руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева напомнила, что в 2024 году на западе Москвы уже начали реализовывать два МаИП – два многофункциональных медцентра общей площадью 91 000 "квадратов".

"Клиники будут оснащены современным оборудованием и технологиями, что позволит оказывать широкий спектр услуг москвичам. Для этого инвесторам предоставлено более 3,4 гектара земли на улице Мосфильмовской и улице Минской", – добавила Соловьева.

Ранее Сергей Собянин рассказывал, что в рамках МаИП с 2016 года в столице передали инвесторам свыше тысячи гектаров земли. На этих территориях появляются производства, технопарки, школы, спортивные комплексы и медицинские учреждения. Всего построят 13 миллионов квадратных метров недвижимости. Только на промышленных объектах появится порядка 60 тысяч новых рабочих мест.

