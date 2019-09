Список произведений "Культурного норматива школьника" опубликовали по ошибке

Фото: ТАСС/AP Photo/Marco Arndt

Список произведений, рекомендуемых к изучению в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта "Культурный норматив школьника", был опубликован на сайте министерства культуры по ошибке. Об этом заявил статс-секретарь, заместитель министра культуры РФ Алла Манилова.

"Наши сотрудники сделали колоссальную ошибку: они арифметически соединили эти мнения, не было никаких дискуссий, "мозговых штурмов". И решили все это опубликовать. Министр был не в курсе, я была не в курсе. Рекомендуемый перечень должен быть результатом отбора, который никто не проводил", – сказала она ТАСС.

Манилова отметила при этом, что министерство культуры не планирует выступать "цензором всей мировой культуры".

"Я не знаю такого человека, гения, который взялся бы за такую задачу", – добавила заместитель министра.

Пилотный проект Минпросвещения и Минкульта по введению культурных нормативов начался в восьми регионах России – Татарстане, Коми, Ставропольском крае, Ярославской, Пензенской, Саратовской и Новосибирской областях.

В культурный норматив школьника включили песни Nirvana "Smells like teen spirit", The Beatles "All you need is love", Queen "Bohemian rhapsody", фильмы Андрея Тарковского и Стивена Спилберга.

В Госдуме раскритиковали включение Nirvana и Queen. "Богемская рапсодия" Queen. Там слова примерно такие: "Мама, я только что убил человека, наставил ствол в голову, нажал курок, теперь он мертв. Мама, жизнь только начинается". Еще песни Nirvana, Pink Floyd. Вот что предлагается изучать нашим школьникам", – возмутился депутат Олег Нилов.