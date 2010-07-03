Список произведений "Культурного норматива школьника" опубликовали по ошибке

Поделиться в социальных сетях:
Фото: ТАСС/AP Photo/Marco Arndt
Список произведений, рекомендуемых к изучению в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта "Культурный норматив школьника", был опубликован на сайте министерства культуры по ошибке. Об этом заявил статс-секретарь, заместитель министра культуры РФ Алла Манилова.
"Наши сотрудники сделали колоссальную ошибку: они арифметически соединили эти мнения, не было никаких дискуссий, "мозговых штурмов". И решили все это опубликовать. Министр был не в курсе, я была не в курсе. Рекомендуемый перечень должен быть результатом отбора, который никто не проводил", – сказала она ТАСС.
Манилова отметила при этом, что министерство культуры не планирует выступать "цензором всей мировой культуры".
"Я не знаю такого человека, гения, который взялся бы за такую задачу", – добавила заместитель министра.
Пилотный проект Минпросвещения и Минкульта по введению культурных нормативов начался в восьми регионах России – Татарстане, Коми, Ставропольском крае, Ярославской, Пензенской, Саратовской и Новосибирской областях.
В культурный норматив школьника включили песни Nirvana "Smells like teen spirit", The Beatles "All you need is love", Queen "Bohemian rhapsody", фильмы Андрея Тарковского и Стивена Спилберга.
В Госдуме раскритиковали включение Nirvana и Queen. "Богемская рапсодия" Queen. Там слова примерно такие: "Мама, я только что убил человека, наставил ствол в голову, нажал курок, теперь он мертв. Мама, жизнь только начинается". Еще песни Nirvana, Pink Floyd. Вот что предлагается изучать нашим школьникам", – возмутился депутат Олег Нилов.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: