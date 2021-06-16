Сексолог оценила предложение легализовать доступ к порнографии в России

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Психолог, сексолог Александра Миллер в разговоре с Москвой 24 прокомментировала предложение легализовать доступ к порнографии в России.
Ранее подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) выступил с инициативой ужесточить доступ к порнографии в интернете и открыть его только к некоторым сайтам совершеннолетним россиянам. В частности, предлагается разделить порно в Сети на "незаконное" и "не запрещенное законом". Возраст пользователю нужно будет подтверждать через портал госуслуг.
"Меньше извращенцев уж точно не станет. При этом появится больше подростков, которые, если захотят, найдут способ получить доступ к разрешенным сайтам. Они начнут изучать порноиндустрию, для них это станет первым негативным сексуальным опытом. Когда они поймут, что в реальности все не так, для подростковой психики это большой урон", – считает эксперт.
Взрослые мужчины после просмотра горячих видео могут столкнуться с проблемами в самооценке и неврозами, отметила собеседница Москвы 24. Проблемы в половой жизни могут испытать и женщины, у которых ожидания не совпадут с реальностью, указывает специалист.
"Не думаю, что на разрешенных порталах будут размещать исключительно красивый секс в качестве пособия. Но даже такое видео отдаляет людей от реальности, что создает проблемы", – резюмировала специалист.
Ранее идею верифицировать пользователей сайтов с порнографией прокомментировал депутат Госдумы Виталий Милонов. По его словам, именно государство должно лицензировать и контролировать ограничения на доступ к подобному контенту.
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