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19:46

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Сексолог оценила предложение легализовать доступ к порнографии в России

Горячие видео. К чему приведет легализация порнографии в России
общество эксклюзив

Фото: depositphotos/-goldy-

Психолог, сексолог Александра Миллер в разговоре с Москвой 24 прокомментировала предложение легализовать доступ к порнографии в России.

Ранее подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) выступил с инициативой ужесточить доступ к порнографии в интернете и открыть его только к некоторым сайтам совершеннолетним россиянам. В частности, предлагается разделить порно в Сети на "незаконное" и "не запрещенное законом". Возраст пользователю нужно будет подтверждать через портал госуслуг.

"Меньше извращенцев уж точно не станет. При этом появится больше подростков, которые, если захотят, найдут способ получить доступ к разрешенным сайтам. Они начнут изучать порноиндустрию, для них это станет первым негативным сексуальным опытом. Когда они поймут, что в реальности все не так, для подростковой психики это большой урон", – считает эксперт.

Взрослые мужчины после просмотра горячих видео могут столкнуться с проблемами в самооценке и неврозами, отметила собеседница Москвы 24. Проблемы в половой жизни могут испытать и женщины, у которых ожидания не совпадут с реальностью, указывает специалист.

Даже в предлагаемом варианте разделения порнографии это все равно развивает неправильные наклонности. Человек будет уходить в свои бредовые фантазии. При просмотре порно он усиливает свои психические отклонения. На этом поприще девиации сексуального характера будут только развиваться.
Александра Миллер
психолог, сексолог

"Не думаю, что на разрешенных порталах будут размещать исключительно красивый секс в качестве пособия. Но даже такое видео отдаляет людей от реальности, что создает проблемы", – резюмировала специалист.

Ранее идею верифицировать пользователей сайтов с порнографией прокомментировал депутат Госдумы Виталий Милонов. По его словам, именно государство должно лицензировать и контролировать ограничения на доступ к подобному контенту.

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