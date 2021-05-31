Кузнецова предложила ввести пожизненный надзор за педофилами

Фото: kremlin.ru

В России необходимо рассмотреть введение пожизненного административного надзора за лицами, совершившими преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. С соответствующим предложением выступила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, сообщает РИА Новости.

"Внести изменения и дополнения в законодательство РФ, предусматривающие разработку новых механизмов в борьбе с преступлениями, совершаемыми в отношении несовершеннолетних, прежде всего их половой неприкосновенности, в том числе введение бессрочного административного надзора за лицами, совершившими преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности, страдающими "педофилией" – говорится в документе.

Кроме того, Кузнецова отметила необходимость рекомендовать Федеральному собранию способствовать скорейшему принятию законопроектов, направленных на совершенствование механизмов борьбы с педофилами.

Она также предложила внедрить специальные штампы, которые бы ставились в паспортах граждан РФ за совершенные ими преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности в отношении детей.

22 мая детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова предложила для педофилов отменить мораторий на смертную казнь или же подумать о том, чтобы те сидели пожизненно, а их труд использовали на благо общественности. Она выступила за то, чтобы виновные не выходили, ведь часто у них случается рецидив, который позже невозможно вылечить.

В сентябре минувшего года в Госдуме поддержали идею создать единый на страну реестр педофилов. При этом зампредседателя комитета по вопросам семьи, женщин и детей Госдумы Оксана Пушкина заявила, что сама по себе эта мера не решит существующие проблемы.