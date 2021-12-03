"Московский патруль": Полиция задержала водителя внедорожника, выстрелившего в таксиста

В Москве задержали водителя внедорожника, который открыл огонь по таксисту. Причиной нападения стал дорожный конфликт. Пострадавшего с огнестрельными ранениями госпитализировали в Боткинскую больницу.

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