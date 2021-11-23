В Норвегии упал учебный легкий самолет – СМИ

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Учебный легкий самолет потерпел крушение в районе Тведален в норвежском Ларвике. Об этом сообщает телеканал NRK.

"Надежды найти выживших, к сожалению, нет", – рассказал глава отдела полиции в Ларвике Тур Эриксен.

На борту самолета в момент полета находились три человека: инструктор и двое учеников.

По сообщениям очевидца, летательный аппарат упал в лесном массиве. В СМИ сообщают, что фюзеляж самолета полностью разрушен.

Ранее в ноябре стало известно о крушении истребителя F-16 в результате вынужденной посадки на авиабазе Андравида в Греции. Летательный аппарат следовал на военный аэродром в Аракосе.