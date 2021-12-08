Росавиация порекомендовала запретить полеты самолетов при наличии на них снега

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Росавиация порекомендовала авиакомпаниям и аэропортам запретить полеты самолетов при наличии на них снега после инцидента с обледенением лайнера компании S7. Об этом сообщается на сайте организации.

"Авиакомпаниям и аэропортам рекомендовано внести в свои программы (процедуры, инструкции) по защите воздушного судна от наземного обледенения требование о запрете начала выполнения полета воздушного судна при наличии на его поверхностях отложений в виде любого снега (не только мокрого)", – говорится в сообщении.

Такое ужесточение предполетных требований необходимо для исключения возможности обледенения самолета, которое может привести к ухудшению его летных характеристик и отказу систем.

Лайнер авиакомпании S7, летевший из Магадана в Новосибирск, вынужденно приземлился в аэропорту Иркутска 2 декабря. Во время полета самолет стал раскачиваться, а система уведомила об опасности сваливания и обледенении двух двигателей. Судно потеряло 2,7 тысячи метров высоты, его пришлось сажать на ручном управлении.

Глава Росавиации Александр Нерадько поручил провести расследование обстоятельств и причин инцидента. Специалисты проанализируют качество противообледенительной обработки в аэропорту Магадана, а также погодные условия в районе воздушной гавани в момент инцидента.