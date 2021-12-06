СК возбудил дело после вынужденной посадки в Иркутске самолета S7 с обледенением

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после инцидента с обледенением самолета авиакомпании S7, выполнявшего рейс Магадан – Новосибирск, говорится на сайте ведомства.

"Следственными органами Восточного межрегионального СУТ СК России по факту авиаинцидента, произошедшего с самолетом Airbus 321, возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности")", – говорится в сообщении.

По предварительным данным СК, 2 декабря около 13 часов по местному времени самолет Airbus 321, который следовал по маршруту Магадан – Новосибирск, вынужденно сел на аэродроме в Иркутске. На борту воздушного судна находились 202 пассажира, в том числе 3 детей и 7 членов экипажа.

"По данному факту следователями Восточного межрегионального СУТ СК России проводится доследственная проверка по части 1 статьи 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта"), в рамках которой будет дана оценка действиям членов экипажа", – говорится в сообщении.

Следователи уточнили, что в ходе доследственной проверки было установлено, что при наборе высоты экипаж самолета отмечал сильное обледенение самолета. В результате во время полета произошел отказ приборов указателей скорости и высоты, в итоге командиром судна было принято решение о посадке самолета в Иркутске.

Ранее глава Росавиации Александр Нерадько поручил провести расследование обстоятельств и причин инцидента с обледенением самолета авиакомпании S7. Расследованием ЧП будет заниматься центральный аппарат ведомства. Специалисты проанализируют качество противообледенительной обработки в аэропорту Магадана, а также погодные условия в районе воздушной гавани в момент инцидента. Помимо этого, наземные и бортовые средства объективного контроля направят в ФАУ "Авиарегистр России", где проведут математическое моделирование произошедшего.

Лайнер авиакомпании S7, летевший из Магадана в Новосибирск, вынужденно приземлился в аэропорту Иркутска 2 декабря. Сообщалось, что во время полета самолет стал раскачиваться, а система уведомила об "опасности сваливания" и обледенении двух двигателей. Судно потеряло 2,7 тысячи метров высоты. Сажать лайнер пришлось на ручном управлении, посадка прошла благополучно. Пострадавших нет.

