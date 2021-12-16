Прокуратура проводит проверку инцидента со служебной машиной в аэропорту Шереметьево

Фото: телеграм-канал "ДТП и ЧП МОСКВА и МО"

Прокуратура столицы проводит проверку в связи с опрокидыванием транспорта, занимающегося обработкой самолетов противообледенительной жидкостью. Инцидент произошел в аэропорту Шереметьево. Об этом со ссылкой на старшего помощника московского межрегионального транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ и общественностью Екатерину Короткову сообщает Агентство "Москва".

По предварительной информации, машина опрокинулась 16 декабря около 10:00.

"Прокуратура в ходе проверки оценит законность действий служб поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов аэропорта, а также хэндлинговых компаний, осуществляющих подготовку воздушных судов к осуществлению воздушных перевозок", – сказала Короткова.

Она уточнила, что при наличии оснований по факту данного инцидента будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования.

О том, что пассажирский Boeing столкнулся с автомобилем противообледенительной обработки, сообщалось ранее. Пострадал водитель. Среди находившихся на борту пострадавших нет.

Предварительно причиной происшествия называют недопонимание между противообледенительными машинами и командиром воздушного судна.

