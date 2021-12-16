В Шереметьево начали расследование инцидента со служебным автомобилем

Фото: телеграм-канал "ДТП и ЧП МОСКВА и МО"

В аэропорту Шереметьево инициировали служебное расследование инцидента с перевернувшейся машиной противообледенительной обработки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

Уточняется, что водителю служебного автомобиля на месте оказали первую помощь, после чего его направили в больницу.

В "Аэрофлоте" добавили, что повредивший машину самолет в настоящее время отстранен от полетов – пассажиров отправят резервным бортом.

Утром 16 декабря пассажирский Boeing столкнулся с автомобилем противообледенительной обработки, в результате чего последний перевернулся, также пострадал водитель. Среди находившихся на борту пострадавших нет.

Предварительной причиной происшествия называют недопонимание между противообледенительной машиной и командиром воздушного судна.

По факту инцидента доследственную проверку организовало Западное МСУ на транспорте СК РФ. На месте работают следователи. Также проверку организовала прокуратура. Сотрудники ведомства намерены оценить действия служб поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов аэропорта, а также хэндлинговых компаний, готовящих самолеты к полетам.