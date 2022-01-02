Один человек погиб и один пострадал в ДТП на МКАД

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Авария на 47-м километре внутренней стороны МКАД унесла жизнь человека, сообщает ТАСС.

Рано утром Мercedes не справился с управлением и столкнулся с грузовым автомобилем "Камаз". Водитель иномарки скончался на месте, его пассажирка госпитализирована в тяжелом состоянии

После аварии в машине нашли пустые бутылки из-под алкогольных напитков. Полиция устанавливает обстоятельства ДТП.

Ранее авария с участием легковушки и рейсового автобуса произошла в Самарской области. ДТП случилось в Сергиевском районе на 1011-м километре автодороги М-5 "Урал". В аварии погиб один человек.