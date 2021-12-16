Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Египте

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Автобус с туристами из России попал в аварию в районе международного аэропорта Шарм-эш-Шейха, пострадали четыре человека, сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство РФ в Египте.

Уточняется, что все пострадавшие были доставлены в медучреждения города. По предварительным данным, у них диагностировали травмы легкой и средней тяжести.

Сообщается, что консульский отдел посольства в Каире следит за ситуацией и оказывает необходимое содействие гражданам РФ.

Ранее автобус столкнулся с грузовиком в Нижегородской области. В результате ДТП 11 человек обратились за медицинской помощью, водитель автобуса погиб.