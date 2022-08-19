Автомобиль наехал на группу воспитанников детского сада в Японии – СМИ

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Автомобиль наехал на группу воспитанников детского сада на юге Японии, передает местный телеканал NHK. Инцидент произошел на пешеходном переходе в городе Гинован.

"Легковой автомобиль врезался в тележку с воспитанником детского сада, в результате чего 7 детей были доставлены в больницу", – говорится в сообщении.

По данным сотрудников полиции, никто из детей не получил серьезные травмы. Водитель автомобиля задержан. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что автомобиль совершил наезд на группу детей в городе Содзя японской префектуры Окаяма. В результате аварии пострадали по меньшей мере четыре ребенка дошкольного возраста. Некоторые из них были госпитализированы в тяжелом состоянии.

До этого автобус, перевозивший воспитанников детского сада, врезался в бетонное ограждение в японской Наке. В момент аварии в салоне находились 18 человек – 16 детей, один сопровождающий и водитель. Госпитализированы были 17 человек.