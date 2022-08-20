Число погибших в аварии с грузовиком в Турции выросло до 16 человек. Пострадали около 30 – об этом сообщил местный Минздрав.

ДТП произошло на юго-востоке страны. У грузовика отказали тормоза, и он врезался в толпу. 8 пострадавших находятся в тяжелом состоянии. За субботу это уже третья крупная авария в Турции. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.