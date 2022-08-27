Почти тысяча человек стали жертвами паводка в Пакистане

Более 900 человек погибли в результате паводка в Пакистане. Муссонные дожди там не прекращаются с середины июня. Ливни привели к наводнению катастрофических масштабов. В стране введен режим ЧС.

По данным местных властей, только за минувшие сутки стихией разрушено около 82 тысяч домов. Большинство из них не подлежат восстановлению. Повреждено почти 3 тысячи километров дорог и 129 мостов.

В спасательных операциях задействованы военнослужащие пакистанских ВВС и ВМС, а также армейская авиация и военная инженерная техника. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

