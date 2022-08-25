На Ставрополье огонь от загоревшейся сухой травы перекинулся на жилые дома

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Площадь природного пожара в Ставропольском крае возросла почти в три раза, с сухой растительности огонь перекинулся на жилые дома в поселке Озерном. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС.

"Площадь пожара составляет 80 гектаров. Из-за сильного ветра огонь перекинулся на два жилых дома поселка Озерного", – сказали в пресс-службе ведомства.

Там уточнили, что в тушении пожара задействованы 72 спасателя и 21 единица техники.

Ранее сообщалось, что площадь пожаров в области увеличилась почти до 15 тысяч гектаров. За сутки она возросла на 3 тысячи гектаров. В общей сложности в регионе действуют шесть лесных пожаров.

Также сообщалось о превышении предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ в населенных пунктах Спас-Клепики и Верея.