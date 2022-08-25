Техника упавшего на Ставрополье вертолета нашли живым

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Техника упавшего на Ставрополье вертолета Ми-2 нашли живым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Предгорного муниципального округа Ставропольского края.

Там отметили, что пассажиров внутри не было. Пилот и техник живы и здоровы, добавил собеседник агентства.

Вертолет Ми-2 разбился на территории фермы в Предгорном округе около 19:23 24 августа. Инцидент произошел в 1,5 километра от хутора Шести. В результате произошло возгорание травы на площади 2 гектара.

Глава округа Николай Бондаренко заявил, что происшествие случилось в связи с неблагоприятными погодными условиями.

