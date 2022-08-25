Пилот упавшего вертолета Ми-2 на Ставрополье найден живым

Фото: телеграм-канал "112"

Пилот вертолета Ми-2, который совершил жесткую посадку в Ставропольском крае, найден живым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Предгорного муниципального округа.

"Один пилот обнаружен, с ним все хорошо", – сказал собеседник агентства.

Он отметил, что найденному пилоту не потребовалась госпитализация.

Ранее сообщалось, что вертолет Ми-2 разбился на территории фермы в Предгорном округе в Ставропольском крае. Уточнялось, что погибших и пострадавших в результате происшествия нет, были начаты следственные мероприятия.

По факту произошедшего Южная транспортная прокуратура организовала проверку, в ходе которой специалисты установят обстоятельства инцидента.