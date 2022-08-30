Кабмин РФ утвердил даты праздников на 2023 год

Кабмин РФ утвердил даты праздников на следующий год. Для отдыха – 27 дней.

Итак, новогодние каникулы продлятся с 31 декабря по 8 января. Затем четыре дня придутся на празднование Дня Защитника Отечества. 8 марта будем праздновать 1 день. Майские снова раздробленные – с 29 апреля по 1 мая, а потом с 6 по 9. В июне 3 дня полагается на День России. И в ноябре – День народного единства – с 4 по 6 число.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.