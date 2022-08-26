Водитель грузовика не справился с управлением и устроил ДТП на Варшавском шоссе

По данным департамента транспорта, водитель грузового автомобиля не справился с управлением и въехал сначала в легковушку, а затем и в автобус на Варшавском шоссе. Один из пассажиров автобуса получил незначительные травмы. Ему оказывают медпомощь.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.