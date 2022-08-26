Движение затруднено на ТТК в районе Русаковской эстакады из-за ДТП

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Четыре автомобиля столкнулись на ТТК в районе Русаковской эстакады, в результате чего движение оказалось затруднено на внешней стороне кольца. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

"На внешней стороне ТТК (Русаковская эстакада) произошло ДТП с участием четырех автомобилей. <...> Движение в сторону Рижской эстакады затруднено", – говорится в сообщении.

В настоящее время на месте работают оперативные службы, устанавливаются обстоятельства происшествия.

Ранее на Варшавском шоссе в районе съезда на Новобутовскую улицу столкнулись два автомобиля. На место были вызваны оперативные службы. Какое-то время движение в сторону центра было затруднено.

