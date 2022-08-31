В Москву пришло похолодание. В некоторых районах ночью 31 августа были сильные дожди. Температура снизится сразу на 10 градусов.

Надолго ли прощаемся с теплом, и какой будет среда, 31 августа? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.