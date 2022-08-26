Ученые обнаружили новый штамм ВИЧ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Ученые Университета Кипра вместе с коллегами из Лос-Аламосской национальной лаборатории обнаружили новый штамм ВИЧ. Об этом сообщает газета "Известия".
Неизвестный ранее вариант возбудителя СПИДа нашли у 14 мужчин, которые сдали анализы на острове с 2017 по 2021 год. Среди них были граждане Кипра, Великобритании, Болгарии и Нигерии от 25 до 75 лет. Отмечается, что большинство из них проживали в районе Пафоса. Обнаруженный штамм назвали CRF91_cpx.
"С момента открытия штамма CRF91_cpx к кластеру, в котором распространяется вирус, присоединились еще два пациента, что говорит о его активном росте", – отметили ученые.
Специалисты выразили мнение, что к появлению рекомбинантного штамма, который сочетает в себе наследственную информацию от различных вариантов вируса, могла привести коинфекция, когда носитель одного варианта заразился еще одним или сразу несколькими. Это возможно, например, в результате незащищенного полового контакта между двумя инфицированными людьми.
Ранее сообщалось, что запуск первого в России ускорительного источника нейтронов, предназначенного для лечения онкологии, может состояться в Москве в начале 2025 года. По словам замдиректора Института ядерной физики имени Будкера СО РАН Петра Багрянского, сейчас институт ведет работы по созданию аппарата за свой счет, поскольку имеются проблемы с финансированием проекта.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: