Ученые обнаружили новый штамм ВИЧ

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Ученые Университета Кипра вместе с коллегами из Лос-Аламосской национальной лаборатории обнаружили новый штамм ВИЧ. Об этом сообщает газета "Известия".

Неизвестный ранее вариант возбудителя СПИДа нашли у 14 мужчин, которые сдали анализы на острове с 2017 по 2021 год. Среди них были граждане Кипра, Великобритании, Болгарии и Нигерии от 25 до 75 лет. Отмечается, что большинство из них проживали в районе Пафоса. Обнаруженный штамм назвали CRF91_cpx.

"С момента открытия штамма CRF91_cpx к кластеру, в котором распространяется вирус, присоединились еще два пациента, что говорит о его активном росте", – отметили ученые.

Специалисты выразили мнение, что к появлению рекомбинантного штамма, который сочетает в себе наследственную информацию от различных вариантов вируса, могла привести коинфекция, когда носитель одного варианта заразился еще одним или сразу несколькими. Это возможно, например, в результате незащищенного полового контакта между двумя инфицированными людьми.

Ранее сообщалось, что запуск первого в России ускорительного источника нейтронов, предназначенного для лечения онкологии, может состояться в Москве в начале 2025 года. По словам замдиректора Института ядерной физики имени Будкера СО РАН Петра Багрянского, сейчас институт ведет работы по созданию аппарата за свой счет, поскольку имеются проблемы с финансированием проекта.

