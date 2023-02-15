В Роспотребнадзоре заявили, что Россия проходит новый пик заболеваемости COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Рост уровня заболеваемости коронавирусом в России стал предсказуемым. Об этом в рамках онлайн-семинара "Грипп и острые респираторные инфекции: диагностика, терапия и профилактика" рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

По ее словам, в настоящее время наблюдается небольшой рост заражений коронавирусом, однако в сравнении с прошлым годом ситуация другая. Эксперт отметила, что заболеваемость более чем в два раза ниже заболеваемости в прошлом году.

"Подъем есть, но он вполне предсказуем, потому что СOVID-19 все больше становится сезонным коронавирусом, а это сейчас как раз-таки, можно сказать, пик сезона, который длится обычно с ноября по апрель месяц", – подчеркнула она.

Пшеничная добавила, что ничего экстраординарного в текущей ситуации не замечено.

В России за сутки выявили 13 436 новых случаев заражения коронавирусом – максимум с 14 октября 2022 года. За минувшие сутки умерли 36 пациентов, госпитализировали 1 548 человек. В общей сложности с начала пандемии коронавируса в стране было зафиксировано 22 106 985 случаев заражения инфекцией.

Ранее ВОЗ сообщила о приостановке дальнейшего расследования происхождения коронавируса. Эксперт организации Мария ван Керхове заявила, что изначально планировалось строить работу поэтапно, однако на данный момент от этой стратегии пришлось отказаться.

В Москве за сутки выявили 3 862 случая заражения COVID-19

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!