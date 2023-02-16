В РФ усилили контроль на границе из-за вируса Марбург в Экваториальной Гвинее

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Роспотребнадзор заявил, что на территории РФ усилили санитарно-карантинный контроль из-за вспышки редкого вируса Марбург в Экваториальной Гвинее. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным Роспотребнадзора, данный вирус является одним из наиболее опасных в мире. В рамках усиления контроля в РФ задействуют автоматизированную информационную систему "Периметр", которая установлена во всех пунктах пропуска через российскую границу.

"На данный момент зарегистрировано 9 летальных исходов и 16 случаев с подозрением на заболеваемость. Роспотребнадзор предлагает учитывать данную информацию при планировании зарубежных поездок и выбирать благополучные в эпидемиологическом отношении страны", – говорится в сообщении.

В июле прошлого года стало известно о случаях заражения вирусом Марбург в Гане. Недуг вызывает лихорадку, головные боли и кровотечения из носа. Известно, что от заболевания нет вакцины, а также эффективного метода лечения.



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