В РФ за сутки зафиксировали 11 985 новых случаев COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

В России за минувшие сутки выявили 11 985 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает Оперштаб по борьбе с COVID-19.

Госпитализация потребовалась 758 пациентам. Число амбулаторных случаев увеличилось в 10 регионах РФ, а уменьшилось в 71-м. В четырех субъектах страны ситуация осталась без изменений.

От последствий инфекционного заболевания за последние 24 часа скончались 37 человек. После прохождения лечения выздоровел 11 218 пациентов.

Всего с начала пандемии в стране зарегистрировали 22 423 093 случая COVID-19. Благополучно перенесли болезнь за это время 21 770 130 человек.

Ранее эпидемиолог Александр Чепурнов допустил, что новые волны коронавируса и гриппа будут возникать в России каждые пять месяцев, несмотря на общее улучшение эпидемиологической ситуации.



Заболеваемость коронавирусом в России выросла на 7,8% за неделю

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