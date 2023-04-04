За сутки в РФ выявили 7 141 случай COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Антон Великжанин

За минувшие сутки в России выявили 7 141 новый случай коронавируса. Об этом свидетельствуют данные Оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.

В больницу положили 1 513 человек, что на 186,6% больше, чем днем ранее. Не смогли побороть болезнь 38 пациентов.

Выздоровели за сутки 12 264 гражданина – на 58,5% больше, чем накануне.

Рост количества госпитализаций зарегистрировали в 75 российских субъектах, а снижение – в пяти.

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок оценил слова главы ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса о том, что пандемия коронавирусной инфекции может закончиться в этом году. По словам врача, пока коронавирус не является сезонным заболеванием, пандемия еще идет.

Специалист добавил, что люди смогли побороть инфекцию не благодаря вакцинации, а за счет мутации вируса в более легкую форму.



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