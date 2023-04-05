За сутки в Москве зарегистрировали 1 519 новых случаев COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За минувшие 24 часа на территории столицы медики выявили 1 519 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом информирует портал стопкоронавирус.рф.

За этот период было зафиксировано 6 летальных исходов. В больницу положили 118 пациентов. Выздоровели от коронавируса за прошедший день 1 806 человек.

В общей сложности с начала пандемии COVID-19 медики зарегистрировали 3 483 666 случаев заражения. Побороли инфекцию 3 290 605 человек, умерли 48 495.

Между тем медики зафиксировали 8 636 новых случаев COVID-19 на всей территории России. Госпитализация за прошедший день потребовалась 1 294 пациентам.

Выздоровели за минувшие сутки 11 807 человек. Умерли от коронавируса 36 пациентов. Согласно последним данным, с начала пандемии в РФ выявили 22 679 739 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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