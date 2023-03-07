Ранее судимого мужчину задержали после серии краж телефонов у женщин в метро Москвы

Фото: официальный сайт министерства внутренних дел Российской Федерации

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, подозреваемого в серии краж мобильных телефонов у пассажирок московского метро. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Ранее неоднократно судимый за имущественные преступления мужчина подозревается в серии краж дорогостоящих смартфонов. Примечательно, что пострадавшими от его противоправной деятельности были только женщины", – приводят ее слова в телеграм-канале "МВД Медиа".

Согласно версии следствия, мужчина совершал кражи на центральных станциях метро, запоминая, кто из женщин держит мобильный телефон в карманах. Затем он заходил за женщинами в вагон и якобы случайно толкал их, а после вытаскивал мобильные устройства из карманов.

Полицейским удалось установить 12 случаев краж на сумму около 250 тысяч рублей.

Мужчину задержали на радиорынке в Москве, куда он пришел сбывать украденные гаджеты. При себе у подозреваемого обнаружили еще 3 смартфона, которые вернули законным владельцам.

В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ ("Кража"). Мужчину заключили под стражу. Следователи проверяют его на причастность к аналогичным преступлениям.

Ранее в Москве задержали подозреваемого в избиении и ограблении сотрудницы МВД в подъезде жилой многоэтажки на Профсоюзной улице.

По данным следствия, злоумышленник проследовал за 52-летней женщиной в подъезд, поднялся с ней по лестнице и завязал разговор на площадке между первым и вторым этажами. Женщина поспешила удалиться, однако злоумышленник ударил ее кулаком в лицо и вырвал из рук сумку.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!