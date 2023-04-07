Более 500 тыс элементов наружного освещения в Москве промоют и покрасят в апреле

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Более 500 тысяч элементов наружного освещения в Москве промоют и покрасят в апреле в рамках месячника по благоустройству, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства.

"В рамках месячника по благоустройству, который стартовал 1 апреля, проведем мероприятия по промывке и покраске более 500 тысяч элементов наружного освещения – светильников, кронштейнов, цоколей и опор, установок архитектурно-художественной подсветки", – рассказал заммэра Петр Бирюков.

Глава комплекса отметил, что работы пройдут с использованием автовышек, поливомоечной техники и бригады ручной уборки. Всего будет промыто 135 тысяч опор наружного освещения, 200 тысяч светильников, 53 тысячи цоколей, а также 114 тысяч кронштейнов. Кроме того, специалисты покрасят 39 тысяч цоколей, 21 тысячу кронштейнов и 18 тысяч опор наружного освещения.

По его словам, сейчас работы по благоустройству ведутся вдоль крупных вылетных магистралей, также приводят в порядок элементы освещения на площадях и пешеходных зонах в центре Москвы, на мостах.

Бирюков уточнил, что конструкции промываются современными биоразлагаемыми моющими средствами. Они не вредят окружающей среде.

Ранее Бирюков рассказал, что в апреле московские дороги промоют со специальным шампунем четыре раза. С помощью шампуня будут удалены загрязнения, которые невозможно смыть водой, например мазутные и масляные пятна.

В ходе первого этапа специалисты промывают дороги средством, в ходе второго – водой. В труднодоступных местах промывка осуществляется вручную.



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