Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Москва продолжает работу по благоустройству парков и зеленых территорий города, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Он напомнил, что с 2016 года на северо-востоке столицы строится парк "Яуза", который станет самым большим по протяженности в Европе. Для этого от Ростокинского акведука до МКАД поэтапно объединяют отдельные зеленые территории.

По словам мэра, в этом году планируется привести в порядок еще три участка поймы реки Яузы. Вдоль Сухонской улицы и Олонецкого проезда работы уже стартовали, а в парке "Ростокинский акведук" скоро начнутся. В 2023–2024 годах запланированы работы в пойме реки вдоль Сельскохозяйственной улицы.

Собянин сообщил, что все работы по созданию парка "Яуза" планируется завершить до 2026 года.

Кроме того, сейчас также обстраивают территории долин рек Шмелевки и Кузнецовки в районах Орехово-Борисово Южное и Зябликово. Вдоль реки Шмелевки прогулочные маршруты сделают на сваях, чтобы не причинять вреда природе.

Около станции метро "Зябликово" появится спортивная зона и детские площадки, а также площадка для выгула собак. Все работы планируется завершить в августе этого года.

Также в конце лета будет готова еще одна озелененная территория в пойме реки Жужи в районе Нагатино-Садовники. Там расчистят заброшенное русло реки и создадут прогулочный маршрут с местами для отдыха, площадками для игры в волейбол, баскетбол, настольный теннис, а также установят тренажеры для воркаут.

Ранее сообщалось, что на северо-западе города специалисты благоустроят территорию недалеко от станции Трикотажная второго Московского центрального диаметра. В рамках мероприятий планируется повысить доступность станции.