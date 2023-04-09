Фонтан на площади перед Большим театром промыли после зимы

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Фонтан у Большого театра промыли после зимы и подготовили к открытию в рамках месячника благоустройства. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Работы выполнила бригада из четырех человек, была задействована поливомоечная техника. С помощью щеток тщательно очистили чаши, вазы и другие части сооружения, после чего промыли гранитные и мраморные элементы специальным моющим средством", – цитируют Бирюкова на портале мэра и правительства Москвы.

Фонтан на площади перед Большим театром работает с ХIХ века. К 850-летию Москвы объект комплексно реконструировали: добавили сооружению две чаши, а сквер около него благоустроили.

Ранее в Москве прошла первая промывка дорог и тротуаров специальным шампунем после зимы. В апреле дороги промоют четыре раза в рамках месячника благоустройства. Специалисты промоют все асфальтобетонные и плиточные покрытия дорог, а также парковки, тротуары, дворы и общественные пространства.



Театральный фонтан у Большого театра промыли после зимы

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!