В Парке Горького реализуют 133 идеи пользователей платформы "Город идей"

Фото: crowd.mos.ru

Пользователи платформы "Город идей" предложили более 2,2 тысячи идей по развитию событийной программы Парка Горького. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

"В общей сложности поступило 2 255 идей по дополнению и развитию культурной программы парка. Среди них десятки предложений в части экскурсий и лекций. Особенно много их было на тему литературы", – цитируют ее на портале мэра и правительства Москвы.

Лучшие идеи для реализации выбрали путем голосования, которое прошло в период с 18 по 20 апреля. В финал прошли 133 предложения пользователей.

Часть зарегистрированных на портале считают, что в программу парка нужно включить лекции по астрономии, археологии и ботанике. Кто-то из пользователей предложил почаще организовывать творческие занятия для любителей природы и фотоискусства.

К 95-летнему юбилею парка москвичи предложили выпустить сувенирные открытки, закладки для книг и другую продукцию. Некоторые пользователи предложили разработать с праздничной символикой наборы для настольного тенниса и миниатюры знаковых скульптур парка.

Ранее стало известно, что за 2,5 года жители столицы направили на платформу "Город идей" более 38 тысяч предложений. Несколько предложенных москвичами идей реализовали. В парке музее-заповеднике "Царицыно" начали проводить литературные чтения, в Воронцовском парке благоустроили площадку для тенниса.

