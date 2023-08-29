Фигурист Костомаров предупредил поклонников о мошенниках

Фото: телеграм-канал "Роман Костомаров"

Российский фигурист Роман Костомаров опроверг информацию о том, что он ведет сбор средств. Спортсмен призвал поклонников не верить мошенникам. Соответствующее видео появилось в его официальном телеграм-канале.

"Очень много появляется фейковых каналов. <...> Единственно верный это вот этот телеграм-канал, на котором около 50 тысяч подписчиков. Также никаких сборов денег я не веду. Будьте внимательны", – сказал он.

10 января 2023 года Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Состояние фигуриста ухудшалось. Затем началось отмирание тканей тела, из-за чего потребовалась ампутация кистей рук и голеней.

В апреле Костомаров перешел к курсу реабилитации. 6 июля спортсмена выписали из больницы. Он провел в медучреждении 175 дней.

В начале августа фигурист поделился кадрами с новыми протезами. На видеозаписи Костомаров тренируется.



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