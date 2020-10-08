За три месяца россияне потратили на мобильные приложения почти 350 млн долларов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Жители России потратили 348 миллионов долларов на мобильные приложения. Данные приводятся из расчета за третий квартал 2020 года, как сообщает "Газета.ру".

По информации платформы App Annie, из названной суммы 244 миллиона долларов приходятся на игры. Суммарно траты пользователей мобильного программного обеспечения выросли на 25%.

Эксперты проанализировали распределение расходов по магазинам приложений. Как выяснилось, между крупнейшими платформами – Google Play и AppStore – установилось равенство. Пользователи потратили в них по 18 миллиардов долларов.

На неигровые приложения пришлось 35% потребительских расходов на iOS и 20% – на Android. В мире чаще всего услуги покупают в Tinder, а в России – в социальной сети "ВКонтакте", музыкальном плеере BOOM и онлайн-кинотеатре ivi.

В топ наиболее востребованных бесплатных приложений по миру вошли социальные сети TikTok и Facebook, мессенджеры Telegram и WhatsApp.

Также стало известно время, проводимое пользователями в мобильных приложениях. Россияне пользовались своими устройствами 7 миллиардов часов, что на 30% больше показателей минувшего года. По миру рост составил 25%.

Депутат Московской городской думы Ольга Мельникова ранее рассказала о перспективах развития социальных инициатив в столице за счет внедрения сетевых сервисов. Она отметила потенциал проектов, аналогичных веб-платформам "Я дома", "#Несломленные" и "Спортивные выходные".

