Кошка устроила потоп в доме хозяев и стала популярной в Сети

Фото: соцсети

Бенгальская кошка по кличке Эмбер научилась открывать кран и закрывать сливное отверстие раковины в ванне. В результате питомец стал популярен среди пользователей Сети, сообщает "Мир 24".

Хозяйка Жасмин Сторк поделилась, что как-то отошла в магазин за едой на полчаса, и вернувшись, ее чуть не смыло потоком воды из гостиной. Незадолго до этого девушка и ее молодой человек Робби сняли видео, где годовалая кошка открывает кран.

Сторк не предполагала, что позднее кошка затопит дом. "Я побежала наверх, кран был открыт на полную катушку, и вода хлестала через край раковины. Она была повсюду. А Эмбер считала, что это здорово", – вспоминает хозяйка.

Инцидент привел к тому, что в центре гостиной на первом этаже вздулся ламинат, а также был залит ковер. Ролик, где Эмбер учится пользоваться краном, потом посмотрели в TikTok свыше 140 тысяч раз.

Теперь хозяева кошки закрывают дверь в ванную, уходя из дома.

Ранее психолог рекомендовал хозяевам котов больше общаться с питомцем. Он подчеркнул, что депрессия может возникнуть не только у людей, но и животного.