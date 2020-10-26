Кошка устроила потоп в доме хозяев и стала популярной в Сети

09:57
Фото: соцсети
Бенгальская кошка по кличке Эмбер научилась открывать кран и закрывать сливное отверстие раковины в ванне. В результате питомец стал популярен среди пользователей Сети, сообщает "Мир 24".
Хозяйка Жасмин Сторк поделилась, что как-то отошла в магазин за едой на полчаса, и вернувшись, ее чуть не смыло потоком воды из гостиной. Незадолго до этого девушка и ее молодой человек Робби сняли видео, где годовалая кошка открывает кран.
Сторк не предполагала, что позднее кошка затопит дом. "Я побежала наверх, кран был открыт на полную катушку, и вода хлестала через край раковины. Она была повсюду. А Эмбер считала, что это здорово", – вспоминает хозяйка.
Инцидент привел к тому, что в центре гостиной на первом этаже вздулся ламинат, а также был залит ковер. Ролик, где Эмбер учится пользоваться краном, потом посмотрели в TikTok свыше 140 тысяч раз.
Теперь хозяева кошки закрывают дверь в ванную, уходя из дома.
Ранее психолог рекомендовал хозяевам котов больше общаться с питомцем. Он подчеркнул, что депрессия может возникнуть не только у людей, но и животного.
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