Forbes составил рейтинг самых прибыльных русскоязычных YouTube-каналов

Фото: depositphotos/ridofranz

YouTube-канал LABELCOM возглавил рейтинг самых прибыльных российских каналов площадки. Соответствующий список опубликовал Forbes.

На LABELCOM выходит программа "Что было дальше?", ведущим которой является стендап-комик Нурлан Сабуров. Годовая прибыль канала составила 3,55 миллиона долларов.

Второе место занял канал о технологиях Wylsacom с доходом 3,41 миллиона долларов в год. Тройку лидеров закрывает "Чикен Карри" с юмористическими шоу. Канал Александра Гудкова за год заработал 1,13 миллиона долларов.

Канал журналиста Юрия Дудя и проект Антона Лапенко поделили четвертое и пятое место с доходом 980 тысяч долларов в год.

Ранее издание назвало сто богатейших предпринимательниц США. Самой молодой в списке оказалась модель Кайли Дженнер. В рейтинг она попала в возрасте 23 лет. Самой возрастной стала Элис Шварц (94 года), которая занимается биотехнологиями.

