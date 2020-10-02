Forbes назвал самых высокооплачиваемых актрис мира

Фото: AP/Richard Shotwell/Invision
Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых актрис мира. В основу рейтинга легли данные Nielsen, Box Office Mojo и IMDB, а также интервью с отраслевыми инсайдерами. При подсчетах учитывались доходы за год.
Так, больше всех за указанное время заработала звезда сериала Modern Family София Вергара. Доход актрисы составил 43 миллиона долларов.
Вторую строчку рейтинга с цифрой в 25,5 миллиона долларов заняла Анджелина Джоли. Закрыла тройку лидеров израильская актриса Галь Гадот с годовым доходом в 31,5 миллиона долларов.
В список также вошли Мелисса Маккарти, Мерил Стрип, Эмили Блант, Николь Кидман, Эллен Помпео, Элизабет Мосс и Виола Дэвис.
Всего десять участниц списка суммарно заработали 254 миллиона долларов. Отмечается, что это на 20 процентов ниже, чем год назад. При этом внушительную часть гонораров они получили от стриминговых сервисов и телевидения.
Ранее председатель совета директоров и основной акционер группы "Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК) Владимир Лисин занял первое место в списке богатейших россиян по версии Forbes.
Его состояние оценили в 22,6 миллиарда долларов, которое увеличилось благодаря конъюнктуре рынка, поскольку акции НЛМК стабильно растут.
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