Хабиб Нурмагомедов попал в топ-10 рейтинга самых продаваемых спортсменов

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянин Хабиб Нурмагомедов стал седьмым в рейтинге самых продаваемых спортсменов текущего года, сообщает "Газета.ру".

Список был составлен компанией Nielsen. Специалисты анализировали конкурентоспособность, достижения и доход спортсменов. Российский боец по этим показателям набрал 106 баллов. Он опередил игрока Индии в крикет Рохита Шарма.

Перед россиянином находятся футболист Бразилии Неймар (107 баллов), теннисистка из Канады Бьянка Андрееску (107 баллов), игрок Индии в крикет Вират Кохли (109 баллов) и баскетболист из США Леброн Джеймс (110 баллов).

Второе место в рейтинге занял футболист Криштиану Роналду. Лидером рейтинга стал Лионель Месси, набрав 115 баллов.

В июле журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых российских спортсменов десятилетия. В него вошли шесть хоккеистов, два футболиста и баскетболист, а возглавила рейтинг теннисистка Мария Шарапова.

Победительница пяти турниров серии Большого шлема за 10 лет получила доход в 197,8 миллиона долларов. За карьеру же 32-летняя россиянка заработала 325 миллионов долларов.

На втором месте в списке самых высокооплачиваемых спортсменов десятилетия оказался хоккеист Александр Овечкин с доходом в 136,9 миллиона долларов. Хоккеист Евгений Малкин замкнул тройку лидеров, заработав с 2010 по 2019 год 94,6 миллиона долларов.

