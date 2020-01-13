Три российских теннисиста вошли в топ-20 игроков АТР

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Спортсмены Даниил Медведев, Карен Хачанов и Андрей Рублев вошли в список первых 20 игроков рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Так, одержавший победу на турнире в Дохе Андрей Рублев в обновленном рейтинге поднялся на 18-е место, до этого он занимал 23-е место в списке. Карен Хачанов улучшили свою позицию на одну строчку и достиг 16-й строчки. Медведев вернул себе четвертое место в рейтинге благодаря победе в турнире "Большой шлем", который проходил в сентябре.

Таким образом, впервые за 15 лет сразу трое российских теннисистов вошли в первую двадцатку игроков рейтинга ATP. В предыдущий раз Россия имела три представителя топ-20 мирового рейтинга с 21 по 28 марта 2005 года. Тогда Марат Сафин был четвертым, Николай Давыденко – 15-м, Михаил Южный – 19-м.

В сентябре российский теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира "Большого шлема". России не удавалось туда пробиться с 2010 года. В четвертьфинале в США теннисист одержал убедительную победу над швейцарцем Стэном Вавринкой. Даниил Медведев стал самым молодым полуфиналистом "Большого шлема".

