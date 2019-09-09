Почему теннисист Медведев проиграл Надалю, но все равно оказался победителем

8 сентября российский теннисист Даниил Медведев проиграл испанцу Рафаэлю Надалю в финале US Open. Для Надаля этот трофей стал 19-й победой в турнире "Большого шлема" в карьере, для Медведева – первым финалом турнира "Большого шлема" вообще. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, как Даниил стал новой звездой российского тенниса и четвертой ракеткой мира.



Еще пару лет назад мало кто (за исключением ярых поклонников тенниса) знал про Даниила Медведева. Год назад российский спортсмен не входил даже в топ-60 рейтинга ATP. Позже Даниил рассказывал, что в то время относился к теннису недостаточно профессионально. Например, в 2017-м он как-то сказал своему тренеру Жилю Серваре: "Почему я должен относиться к теннису серьезно? Это требует такой самоотверженности, такой силы духа. Мне кажется, когда я так делаю, ничего не выходит".

На это тренер Медведева лишь посмеялся и сказал: "Хорошо, посмотрим. Может быть, ты прав". Но в 2018-м карьера россиянина круто поменялась. Как он сам признавался, во многом благодаря тому, что изменилось его отношение к теннису. В начале прошлого года Даниил выиграл первый титул ATP, победив на международном турнире в Сиднее австралийца Алекса де Минаура. В августе в Уинстон-Сейлеме Медведев взял второй трофей ATP, а затем третий – в октябре на турнире в Токио. После победы в Японии Даниил поднялся на 22-е место в мировом рейтинге. А до конца сезона Медведев и вовсе смог занять 16-ю строчку.

Настоящий звездный час ждал Даниила в следующем сезоне. После великолепного начала года – финал турнира в Брисбене и победа на турнире в Софии – в июле Медведев выиграл "Мастерс 1000" в Цинциннати. В полуфинале Даниил обыграл первую ракетку мира Новака Джоковича. А в финале россиянин взял реванш за Уимблдон у Давида Гоффена (за месяц до этого бельгиец выбил Медведева в третьем раунде турнира в Великобритании) и вошел в пятерку лучших теннисистов мира. Поэтому на US Open в Нью-Йорке Даниил уже ехал в статусе одного из претендентов на титул.

Чемпионат в США складывался для Медведева крайне удачно, но Даниил умудрился в один момент стать настоящим антигероем турнира. В третьем круге российский теннисист играл с Фелисиано Лопесом. Проиграв свою подачу при счете 3:4, Медведев взорвался и выплеснул гнев на болбоя – вырвал из его рук полотенце и бросил на корт. А когда судья Дамьен Дюмусуа вынес Даниилу предупреждение за неспортивное поведение, россиянин кинул ракеткой в сторону судьи. А освиставшей его публике Медведев незаметно для рефери показал средний палец.



Фото: ТАСС/AP Photo/Sarah Stier

После этого трибуны весь матч освистывали российского теннисиста. Но это нисколько не помешало Медведеву победить Лопеса. А по окончании игры Даниил подлил еще больше масла в огонь, выйдя перед публикой и сказав: "Спасибо вам всем, потому что именно ваша энергия принесла мне победу. Если бы не вы, я бы, наверное, проиграл. Я был очень уставшим, вчера у меня были судороги, и мне было тяжело играть. Так что когда вы ляжете спать, я хочу, чтобы вы знали: я выиграл из-за вас". Правда, обыграв в следующем матче Доминика Кепфера, извинился за свое поведение. А матч против Стэна Вавринки, победа над которым вывела россиянина в полуфинал US Open, Медведев закончил словами: "Простите, ребята, и спасибо".

В полуфинале Даниил обыграл болгарского теннисиста Григора Димитрова и стал первым российским теннисистом со времен Марата Сафина, вышедшим в финал турнира "Большого шлема". В решающем поединке Медведеву предстояло сыграть с Рафаэлем Надалем, который был безоговорочным фаворитом этого матча. Все-таки 18 побед на турнирах "Большого шлема" против первого финала в карьере – статистика явно была не на стороне Даниила. Но российский теннисист смог выжать из этого матча максимум.

Начало встречи осталось за Надалем – испанец выиграл два сета со счетом 5:7, 3:6. Но Медведев не думал сдаваться: в третьем сете Медведев нащупал нужный ритм и поменял тактику. Даниил стал чаще и рискованнее играть у сетки, что было не вполне естественно для россиянина, но зато давало плоды – Надаль ошибался, пропускал подачи и в какой-то момент стал терять игру. В итоге Медведев взял два сета со счетом 7:5, 6:4. Но на пятый сет Даниила не хватило – российский теннисист допустил слишком много недочетов и проиграл со счетом 4:6.

Видео: YouTube/US Open Tennis Championships

Однако после игры Медведев все равно вышел победителем. В своей речи Даниил искренне поздравлял Надаля, много шутил и вообще был на позитиве. И это после пяти часов утомительной игры против титулованного Надаля: "Если честно, я уже думал, что буду говорить в речи, потому что она будет уже через 20 минут. Поражение в трех сетах в первом финале… Я старался бороться, но не получалось. И я подумал, что все равно нужно бороться за каждый мяч – посмотрим, что получится. Получилось хорошо. Но, к сожалению, не так, как мне было нужно".

А затем Медведев сделал важный реверанс в сторону трибун: "В начале турнира я это сказал по-плохому, но теперь говорю по-хорошему: именно ваша энергия привела меня в финал. Ради вас я боролся как мог". И Даниил действительно боролся как мог, чтобы выиграть первый же финал в своей карьере. Но хочется надеяться, что это лишь начало большого пути к титулам теперь уже четвертой ракетки мира.