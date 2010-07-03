Медведев уступил Надалю в финале US Open

10:07
10:07
Поделиться в социальных сетях:
Фото: TASS/ZUMA/PANORAMIC
На кортах Национального теннисного центра в Нью-Йорке завершился последний в этом сезоне теннисный турнир серии "Большого Шлема" US Open – в финале 23-летний россиянин Даниил Медведев уступил 33-летнему испанцу Рафаэлю Надалю в пяти сетах (5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6), пишет ТАСС.
Это была вторая очная встреча между теннисистами. В первый раз они сошлись 11 августа в финале монреальского "Мастерса", тогда Надаль оказался сильнее в двух сетах.
Медведев стал первым россиянином с 2005 года, сумевшим выйти в финал "Большого шлема". Тогда до решающего матча Открытого чемпионата Австралии добрался Марат Сафин. Всего российские теннисисты выигрывали главные турниры сезона четыре раза – Сафин побеждал в Австралии (2005) и США (2000), Евгений Кафельников – во Франции (1996) и Австралии (1999). По итогам US Open Медведев поднимется в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов на четвертое место. Он также гарантировал себе участие в итоговом турнире ATP, который пройдет в Лондоне с 10 по 17 ноября.
Надаль же взял свой 19-й турнир серии "Большого шлема", от лидера по этому показателю, швейцарца Роджера Федерера, его теперь отделяет всего одна победа.
Призовой фонд US Open в этом году составил 57 миллионов долларов. Надаль получил за победу 3,85 миллиона, Медведев – 1,9 миллиона.
Поделиться в социальных сетях:
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: