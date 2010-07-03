Медведев уступил Надалю в финале US Open

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На кортах Национального теннисного центра в Нью-Йорке завершился последний в этом сезоне теннисный турнир серии "Большого Шлема" US Open – в финале 23-летний россиянин Даниил Медведев уступил 33-летнему испанцу Рафаэлю Надалю в пяти сетах (5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6), пишет ТАСС.

Это была вторая очная встреча между теннисистами. В первый раз они сошлись 11 августа в финале монреальского "Мастерса", тогда Надаль оказался сильнее в двух сетах.

Медведев стал первым россиянином с 2005 года, сумевшим выйти в финал "Большого шлема". Тогда до решающего матча Открытого чемпионата Австралии добрался Марат Сафин. Всего российские теннисисты выигрывали главные турниры сезона четыре раза – Сафин побеждал в Австралии (2005) и США (2000), Евгений Кафельников – во Франции (1996) и Австралии (1999). По итогам US Open Медведев поднимется в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов на четвертое место. Он также гарантировал себе участие в итоговом турнире ATP, который пройдет в Лондоне с 10 по 17 ноября.

Надаль же взял свой 19-й турнир серии "Большого шлема", от лидера по этому показателю, швейцарца Роджера Федерера, его теперь отделяет всего одна победа.

Призовой фонд US Open в этом году составил 57 миллионов долларов. Надаль получил за победу 3,85 миллиона, Медведев – 1,9 миллиона.