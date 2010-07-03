Победителем Гран-при "Формулы-1" в Италии стал пилот "Феррари" Леклер

Пилот команды "Феррари" Шарль Леклер выиграл Гран-при Италии на чемпионате мира по автогонкам в классе машин "Формула-1", передает ТАСС.
Эта победа стала для 21-летнего Леклера второй подряд, до этого он победил на этапе в Бельгии, впервые в карьере став триумфатором этапа "Формулы-1".
Вторым приехал финский пилот "Мерседеса" Валттери Боттас, третьим финишировал другой представитель "Мерседеса" британец Льюис Хэмилтон. Российский гонщик "Торо Россо" Даниил Квят выбыл из гонки из-за технических проблем: на 32-м круге на машине 25-летнего россиянина сгорел мотор.
В общем зачете "Формулы-1" лидерство сохраняет Хэмилтон – на его счету 284 очка. Второе место у Боттаса (221), третье – у голландского гонщика "Ред Булла" Макса Ферстаппена (185). Следующий этап состоится в Сингапуре с 19 по 22 сентября.
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