Даниил Квят занял третье место на этапе "Формулы-1"

Фото: ТАСС/Zuma/Hoch Zwei

Российский пилот команды "Торо Россо" Даниил Квят занял третье место в гонке Гран-при Германии – 11-го этапа чемпионата мира по автогонкам "Формула-1".

Выиграл заезд пилот команды "Ред Булл" голландец Макс Ферстаппен.

Второе место занял немец Себастьян Феттель ("Феррари").

"Торо Россо" стала четвертой командой, чьему пилоту удалось попасть на подиум в этом сезоне. Раннее три первых места занимали гонщики "Мерседеса", "Феррари" и "Ред Булла".

Даниил Квят показал высшее достижение на Гран-при в Венгрии в 2015 году в составе "Ред Булла". Тогда российский пилот занял второе место, также он пришел к финишу третьим на Гран-при Китая в 2016 году в составе "Ред Булла".

