Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов одержал победу над соперником из США Дастином Пуарье. Благодаря такому исходу боя российский спортсмен сумел защитить свой титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе.

Поединок проходил в Абу-Даби и завершился победой Нурмагомедова удушающим приемом в третьем раунде.

Эта победа стала для Нурмагомедова 28-й в карьере. При этом российский боец не потерпел ни одного поражения. Для Дастина Пуарье сегодняшнее поражение в Абу-Даби стало шестым при 25 победах.

Перед поединком российский боец смешанного стиля Шамиль Абдурахимов оценил шансы своего соотечественника на победу. Он заявил, что не рассматривает Порье как серьезного противника для Нурмагомедова.

Также сообщалось, что за этот бой Нурмагомедов получит гонорар в 3−3,5 раза больше, чем за бой с ирландцем Конором Макгрегором. Тогда российский боец заработал два миллиона долларов. Соответственно, теперь он получит более шести миллионов.