Стал известен гонорар Нурмагомедова за поединок с Порье

Тренер и отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова рассказал, сколько его сын заработает за бой с американцем Дастином Порье, передает ТАСС.
По словам Абдулманапа Нурмагомедова, гонорар будет в 3-3,5 раза больше, чем за поединок с ирландцем Конором Макгрегором. Тогда Хабиб Нурмагомедов получил два миллиона долларов, соответственно, в этот раз он заработает более шести миллионов. По словам Нурмагомедова-старшего, два миллиона – "маловато" для чемпиона.
"Мы побили лучших, мы готовы дальше драться с лучшими. И мы популярны, мы это знаем", – заключил отец спортсмена.
Поединок Нурмагомедов – Порье состоится в Абу-Даби 7 сентября, этот бой возглавит турнир UFC 242.
В последний раз Хабиб Нурмагомедов выходил в октагон в октябре 2018 года. Тогда он победил ирландского экс-чемпиона UFC в двух дивизионах Конора Макгрегора, после чего произошла массовая потасовка, в результате которой россиянина дисквалифицировали на 9 месяцев. В UFC Нурмагомедов одержал 27 побед в 27 поединках.
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