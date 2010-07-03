Энтони Ярд госпитализирован после боя с Сергеем Ковалевым

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Британский боксер Энтони Ярд, выступающий в полутяжелой весовой категории, доставлен в больницу после боя с россиянином Сергеем Ковалевым, сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

Вечером 24 августа Ковалев в Челябинске защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в бою с Ярдом. Встреча завершилась нокаутом в 11-м раунде.

"В целом я доволен. Жаль, что не удалось выполнить все, что планировал. К сожалению, не смог выстоять в конце. Но это ничего, я в порядке", – цитирует Ярда ТАСС.

Эта победа стала для 36-летнего Ковалева 34-й в карьере при трех поражениях и одной ничьей. 28-летний Ярд же потерпел первое поражение на профессиональном ринге при 18 победах, из которых 17 были добыты нокаутом.

Ковалев посвятил победу над Ярдом Максиму Дадашеву, скончавшемуся 23 июля после боксерского поединка в США.

