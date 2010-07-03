Майк Тайсон оценил шансы Макгрегора победить Нурмагомедова

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Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Майк Тайсон оценил шансы Конора Макгрегора победить Хабиба Нурмагомедова. Он выразил мнение, что Конор никогда не сможет победить Хабиба, при этом назвав его "гением промо", передают "Дни.ру".

"Хабиб победил его, но они снова хотят драться! Люди вновь хотят увидеть их бой. Тем не менее Макгрегор не сможет победить Хабиба, он никогда его не победит. Однако люди все равно готовы платить за этот бой. Макгрегор – гений, этого у него не отнять", – поделился своим мнением боксер.

Тайсон посоветовал Нурмагомедову вновь встретиться на ринге с Макгрегором, уточнив, что за бой с более слабым соперником россиянин получит хороший гонорар, нежели он встретится с равным по силе соперником.

Накануне сообщалось, что Конор Макгрегор выразил желание взять реванш у Хабиба Нурмагомедова.

Последний на данный момент бой в MMA Макгрегор провел в октябре 2018 года. Тогда он проиграл Хабибу Нурмагомедову в поединке за титул в легком весе. Всего за годы на ринге спортсмен одержал 21 победу и потерпел четыре поражения.

